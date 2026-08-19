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Dve osobe su teško povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Na auto-putu ka Šidu povređen je 43-godišnji muškarac kada je auto udario u kamion, a povređeni je prevezen u KBC Zemun, dok je u Kneza Miloša povređena 33-godišnja žena koja je prevezena u Urgentni centar.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 109 puta, od čega 26 puta na javnom mestu.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.