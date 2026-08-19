BUKTI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Gust crni dim nadvio se nad gradom, vatrogasci na terenu
Gusti, crni dim uznemirio je danas popodne stanovnike Novog Beograda. Oko 17 časova izbio je požar na otvorenom prostoru na potesu između Gandijeve ulice i Bežanijske kose.
Veliki stub dima vidljiv je iz više delova grada, a prema rečima očevidaca, miris paljevine oseća se i u okolnim blokovima.
Na terenu su već vatrogasne ekipe koje aktivno rade na lokalizaciji i gašenju požara. Za sada zvanično nije poznato šta tačno gori, niti da li ima povređenih lica.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o zapaljenom niskom rastinju i smeću na napuštenoj površini, ali se ne isključuje mogućnost da je vatrom zahvaćen i neki pomoćni objekat.
Saobraćaj u okolnim ulicama za sada se odvija bez većih zastoja, ali se vozačima savetuje oprez zbog smanjene vidljivosti u blizini žarišta.
Kurir.rs/Telegraf