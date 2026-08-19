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Gusti, crni dim uznemirio je danas popodne stanovnike Novog Beograda. Oko 17 časova izbio je požar na otvorenom prostoru na potesu između Gandijeve ulice i Bežanijske kose.

Veliki stub dima vidljiv je iz više delova grada, a prema rečima očevidaca, miris paljevine oseća se i u okolnim blokovima.

Na terenu su već vatrogasne ekipe koje aktivno rade na lokalizaciji i gašenju požara. Za sada zvanično nije poznato šta tačno gori, niti da li ima povređenih lica.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o zapaljenom niskom rastinju i smeću na napuštenoj površini, ali se ne isključuje mogućnost da je vatrom zahvaćen i neki pomoćni objekat.

Saobraćaj u okolnim ulicama za sada se odvija bez većih zastoja, ali se vozačima savetuje oprez zbog smanjene vidljivosti u blizini žarišta.

Kurir.rs/Telegraf

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