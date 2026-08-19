Požar je izbio na levoj obali Dunava kod Pančevačkog mosta, gde je vatra zahvatila rastinje i približila se kolovozu.
Beograd
IZBIO POŽAR KOD PANČEVAČKOG MOSTA: Gori rastinje, vatra se približila kolovozu
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Požar je tokom večeri izbio na levoj obali Dunava kod Pančevačkog mosta, gde gori rastinje.
Kako navode očevici, zapalilo se rastinje između penjanja na Pančevački most, iz pravca Pančeva i spusta sa Pančevačkog mosta iz pravca Beograda.
Prema prvim informacijama, vatra se približila kolovozu.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs/Informer
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