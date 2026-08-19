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Požar je tokom večeri izbio na levoj obali Dunava kod Pančevačkog mosta, gde gori rastinje.

Kako navode očevici, zapalilo se rastinje između penjanja na Pančevački most, iz pravca Pančeva i spusta sa Pančevačkog mosta iz pravca Beograda.

Prema prvim informacijama, vatra se približila kolovozu.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Informer

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