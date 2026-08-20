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Zbog radova u delu Kruševačke ulice do petka, 21. avgusta ukida se trolejbuska linija 22.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Kruševačkoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Miklošićevom do zone raskrsnice sa Trebinjskom, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavio je Sekretarijat za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu u Kruševačkoj i podrazumevaju potpuno zatvaranje te deonice za saobraćaj, zbog čega se privremeno ukida trolejbuska linija.

Kurir.rs

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