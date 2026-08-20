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Bližimo se kraju još jedne radne nedelje, a i ovog četvrtka nastavlja se trend slabijeg intenziteta saobraćaja u Beogradu. Sezona je godišnjih odmora, pa su gradske saobraćajnice rasterećenije nego što je to uobičajeno, dok se od sutra može očekivati pojačan intenzitet saobraćaja na auto-putu.

Kada je reč o jutarnjem špicu, većina udarnih saobraćajnica ovog jutra je prohodna, dok se povremena zadržavanja javljaju na svega nekoliko mesta.

Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija bez većih problema, a prohodni su i kružni tok i raskrsnica ispred TC Ušće, gde nema većih zadržavanja.

1/7 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Pritnscreen/Naxi kamere

Ni na Gazeli ovog jutra nema većih problema. Most je slabo opterećen, a vozila se kreću neometano svim saobraćajnim trakama.

Nešto veći intenzitet saobraćaja povremeno se beleži na Autokomandi, ali se i tamo kolone brzo razilaze, pa nema dužih zadržavanja.

Prohodne su i centralne gradske saobraćajnice. Kružni tok na Slaviji, Bulevar kralja Aleksandra, Ulica kneza Miloša, Takovska i Bulevar despota Stefana ovog jutra funkcionišu bez većih gužvi.

Ni na Pančevačkom mostu nema uobičajenih ogromnih gužvi. Ipak, manji čep formirao se na mestu gde se spajaju Pančevački i Zrenjaninski put, pa vozači na tom potezu mogu računati na nešto sporiju vožnju.

Sve u svemu, jutarnji špic u Beogradu ovog četvrtka protiče znatno mirnije nego što je uobičajeno, uz povremena kratkotrajna zadržavanja na pojedinim kritičnim tačkama.