DEO BEOGRADA CEO DAN BEZ STRUJE?! Elektrodistribucija objavila detaljan spisak, isključenja najavljena u sedam gradskih opština, u jednoj će trajati čak 24 SATA
Spisak isključenja struje:
Vračar
09:00 - 14:00 BEOGRADSKA: 14-14,34,
Palilula
08:30 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 129,133-135A, ČIČE ROMANIJSKOG: 2-12,1-13, PODRUGOVIĆEVA: 2-6,1-3F/8, PRIBOJSKA: BB,4-36, SIME ŠOLAJE: 23, VELjE MILjKOVIĆA: 6-10,3-7, VIŠNjIČKA: 12-44,50-64,70-74,15-15,25-29, VOJVODE M KRSTIĆA: 2, VUKA VRČEVIĆA: 2-4A,1,
09:00 - 12:00 Naselje Padinska Skela: DEJANA SMILjKOVIĆA: 2-4,10-16,3-5,9-17,21-21A,45, Naselje PADINSKA SKELA: JOVANA ŠEVIĆA: 2-6,10-20,24,7-11,21, PADINSKA SKELA: BB,BB, VELjKA KORAĆA: 2-4,8,14,1-9,
09:00 - 15:00 Naselje Padinska Skela: PETRA ZEČEVIĆA: BB,,4-6,1, Naselje PADINSKA SKELA: SRPSKOG HUSARSK.PUKA: BB, TOVILIŠTE: 2-38,1-35, ZRENjANINSKI PUT: 1,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje VRČIN: AVALSKA: 148-150,154,141, SOLINSKA: 2-8,1-9,
09:00 - 16:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: bb,2-22,26-28A,32-50,54,1-67,71-77, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10,5, FRICKA LOHA: 2-6A,10-36,58-64,72,80,1-7,11-21,25-49,53, NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15, VASE ČARAPIĆA: 12-54,58,68,72-76,29-53, ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 18-34A,50-50A,37A-53,57,
Čukarica
00:00 - 00:00 ADA CIGANLIJA: BB,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2D,1D, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,bb,bb,2,10A,14,7-27Đ,33,
Zemun
09:00 - 15:00 Naselje UGRINOVCI: GRMOVAC NOVA 6: 42,68,82,88-90,5, GRMOVAC NOVA 11: 122,77,87, GRMOVAC NOVA 12: 116-118,119, GRMOVAC NOVA 13: 90,120,130-132,131, GRMOVAC NOVA 14: 88,138-142,148,133, GRMOVAC NOVA 15: 104,112,95, GRMOVAC NOVA 16: , GRMOVAC NOVA 19: 60,72,59-63,67,75, GRMOVAC NOVA 21: 64,83,93-97, GRMOVAC NOVA 22: 66-70,88,67,71, GRMOVAC NOVA 23: 72, GRMOVAC NOVA 24: 100, GRMOVAC NOVA 8: 100-102,138,93, GRMOVAC NOVA 9: 108,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje VRČIN: AVALSKA: 152,137,145-151,173-175, PAVLOVIĆEVA: 6-10,
08:30 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: KOPAONIČKA: 20, KRALjA PETRA PRVOG: 11A, VINOGRADSKA: 2-16,1-7,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Trbušnica: Trbušnički put,Babina reka,Crnišavska,Kornelija Stankovića (zaseok Crnišava).
Kurir.rs