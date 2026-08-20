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Telo muškarca izvučeno je iz ruševina kuće u Velikoj Moštanici u kojoj se sinoć dogodila eksplozija, rečeno je u službi Hitne pomoći u Beogradu.

U eksploziji je teško povređena 50-godišnja žena koja je prevezena na VMA i njeno stanje je stabilno. Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 117 puta, od čega 27 puta na javnim mestima. 

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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