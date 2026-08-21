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Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun, koja je osnivač manifestacije „Leto na Lidu”, i u organizaciji Turističke organizacije Gradske opštine Zemun, na popularnoj zemunskoj plaži 22. i 23. avgusta biće priređen zanimljiv letnji kolažni program za posetioce svih generacija, saopšteno je iz Opštine Zemun.

Tokom popodneva, pod otvorenim nebom, najmlađi posetioci i njihovi roditelji moći će da uživaju u čarolijama mađioničara, egzibicijama klovnova, predstavama za decu i programima animatora, ali i da učestvuju u prigodnim sportskim i likovnim radionicama.

Poseban deo subotnjeg programa, 22. avgusta, biće i tradicionalna porcija vojničkog pasulja, koja će od 11 do 17 časova dodatno upotpuniti atmosferu druženja na „zemunskom moru”.

U saradnji sa nadležnim institucijama obezbeđeni su svi uslovi za bezbedan i prijatan boravak posetilaca na Lidu, a plaža će biti na raspolaganju građanima i gostima Zemuna sve do kraja letnje sezone.

Gradska opština Zemun i Turistička organizacija GO Zemun pozivaju sve sugrađane da avgustovski vikend provedu na Lidu, uz raznovrstan program, zabavu i druženje na obali Dunava.

Program

Subota, 22. avgust

– 15 časova: Sportsko-rekreativna radionica;

– 16 časova: Veliki klovnovski šou;

– 17 časova: predstava za decu „Čarobni kofer”;

– 17.40 časova: Likovno-grafička interaktivna radionica;

Nedelja, 23. avgust

– 15 časova: Sportsko-rekreativna radionica „Sportom do zdravlja”;

– 16 časova: predstava za decu „Note malog Mocarta”;

– 16.45 časova: Likovno-grafička interaktivna radionica;

– 17.45 časova: predstava za decu „Odbegla princeza”.