LETO NA LIDU: Sjajna zabava za najmlađe! Za vikend - mađioničari, klovnovi, predstave za decu i porcija vojničkog pasulja
Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun, koja je osnivač manifestacije „Leto na Lidu”, i u organizaciji Turističke organizacije Gradske opštine Zemun, na popularnoj zemunskoj plaži 22. i 23. avgusta biće priređen zanimljiv letnji kolažni program za posetioce svih generacija, saopšteno je iz Opštine Zemun.
Tokom popodneva, pod otvorenim nebom, najmlađi posetioci i njihovi roditelji moći će da uživaju u čarolijama mađioničara, egzibicijama klovnova, predstavama za decu i programima animatora, ali i da učestvuju u prigodnim sportskim i likovnim radionicama.
Poseban deo subotnjeg programa, 22. avgusta, biće i tradicionalna porcija vojničkog pasulja, koja će od 11 do 17 časova dodatno upotpuniti atmosferu druženja na „zemunskom moru”.
U saradnji sa nadležnim institucijama obezbeđeni su svi uslovi za bezbedan i prijatan boravak posetilaca na Lidu, a plaža će biti na raspolaganju građanima i gostima Zemuna sve do kraja letnje sezone.
Gradska opština Zemun i Turistička organizacija GO Zemun pozivaju sve sugrađane da avgustovski vikend provedu na Lidu, uz raznovrstan program, zabavu i druženje na obali Dunava.
Program
Subota, 22. avgust
– 15 časova: Sportsko-rekreativna radionica;
– 16 časova: Veliki klovnovski šou;
– 17 časova: predstava za decu „Čarobni kofer”;
– 17.40 časova: Likovno-grafička interaktivna radionica;
Nedelja, 23. avgust
– 15 časova: Sportsko-rekreativna radionica „Sportom do zdravlja”;
– 16 časova: predstava za decu „Note malog Mocarta”;
– 16.45 časova: Likovno-grafička interaktivna radionica;
– 17.45 časova: predstava za decu „Odbegla princeza”.
Kurir.rs/Beograd.rs