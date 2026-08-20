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U Ulici vojvode Stepe u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode prilikom koje se prevrnuo automobil.

Prema nezvaničnim informacijama, automobilom je upravljao dvadesetčetvorogodišnji muškarac koji je prilikom prevrtanja vozila, prema prvim informacijama, zadobio lakše telesne povrede.

Hitna pomoć se odmah uputila na lice mesta.

Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar.

Kurir.rs/Telegraf

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