Slušaj vest

Tri osobe, među kojima i dvogodišnje dete, lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, saopšteno je za agencije iz Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.30 sati, kod Lidla na Adi Ciganliji, lakše su povređeni žena (31), koju je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar, i dečak (2), koji je prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Hitna pomoć intervenisala je i zbog prevrtanja automobila u Ulici Vojvode Stepe, do kojeg je došlo u 19.50 sati. U toj nezgodi lakše je povređen muškarac (24), koji je prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 84 intervencije, od kojih 20 na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa hipertenzijom, kao i srčani bolesnici zbog osećaja gušenja. Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba i tuča.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaHOROR U ZEMUN POLJU! Grupa nasilnika sa leđa napala i brutalno pretukla dvojicu mladića: Hitno prevezeni u bolnicu!
IMG_20251215_233538.jpg
HronikaMUP: Policiji nije prijavljeno zlostavljanje devojaka u Beogradu, pozivamo da se jave osobe ukoliko su bile žrtve ili imaju informacije o tome
1000036186.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! Jedan od vođa kavačkog klana pao na Kritu! Evo o KOME je reč! (FOTO)
Untitled-1.jpg
Hronika"DOZIVALA JE, ALI OD DIMA I PRAŠINE NIŠTA NISAM VIDEO" Prvi dotrčao da izvuče Draganu iz ruševina posle eksplozije: Sklanjali smo cigle da dođemo do nje (video)
Dušan Stanošević (4).jpg