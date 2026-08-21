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Tri osobe, među kojima i dvogodišnje dete, lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, saopšteno je za agencije iz Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.30 sati, kod Lidla na Adi Ciganliji, lakše su povređeni žena (31), koju je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar, i dečak (2), koji je prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Hitna pomoć intervenisala je i zbog prevrtanja automobila u Ulici Vojvode Stepe, do kojeg je došlo u 19.50 sati. U toj nezgodi lakše je povređen muškarac (24), koji je prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 84 intervencije, od kojih 20 na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa hipertenzijom, kao i srčani bolesnici zbog osećaja gušenja. Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba i tuča.