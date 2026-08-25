Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 121 put, od toga je 19 intervencija bilo na javnim mestima.
Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Mirno, bez saobraćajki, za pomoć se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari
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Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez saobraćajnih nesreća i težih udesa, rečeno je jutros u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 121 put, od toga je 19 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.
Kurir.rs/Beta
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