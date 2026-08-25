Slušaj vest

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez saobraćajnih nesreća i težih udesa, rečeno je jutros u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 121 put, od toga je 19 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradDANAS POČINJE PRIJAVA ZA BESPLATNE IZLETE U OPŠTINI NOVI BEOGRAD: Evo kako i kome da se prijavite!
Screenshot 2026-08-24 102549.png
BeogradPOLA PALILULE DANAS NEMA STRUJU: Spisak nikad duži, isključenja u još 3 beogradske opštine
Utičnica
BeogradOVAJ DEO NOVOG BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE ČITAV DAN! Natočite do vrha, česme suve od 9 do ponoći!
Slavina
BeogradBESPLATNO U BEOGRADU, SJAJNA ZABAVA ZA CELU PORODICU: Letnji pozorišni dani na Olimpu do 30. avgusta
Screenshot 2026-08-24 131904.png
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU NA LINIJI 76: Autobus menja trasu do 30. septembra zbog radova na kanalizaciji
Autobus GSP