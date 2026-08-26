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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u sredu, 26. avgusta 2026. godine, u periodu od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine),

Čingrijinoj,

Preševskoj (od Batutove do Čingrijine),

Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine),

Brsjačkoj,

Bukureškoj,

Geršićevoj,

Cara Jovana Crnog,

Hektorovićevoj,

Spase Garde,

Divčibarskoj i

Aradskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.