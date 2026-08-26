Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
BEZ VODE DANAS ČITAV DAN OVAJ DEO ZVEZDARE: Na spisku 12 ulica, spremite zalihe
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u sredu, 26. avgusta 2026. godine, u periodu od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine),
Čingrijinoj,
Preševskoj (od Batutove do Čingrijine),
Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine),
Brsjačkoj,
Bukureškoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Hektorovićevoj,
Spase Garde,
Divčibarskoj i
Aradskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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