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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće u sredu, 26. avgusta, suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, saopštili su iz tog preduzeća.

Tretmani će se izvoditi uređajima sa zemlje i vode, od 3.30 do 7 časova, na sledećim lokalitetima: Grocka uz reku, Brestovik, Vinča uz reku, Ritopek, Zaklopača, Put za Vrčin, Vrčin, Zuce, Beli potok, Ripanj, Lešće i Novo groblje.

Tretmani će, kako se ističe, biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Iz „Čistoće” se apeluje na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija. Takođe, apeluje se na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11, radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati.

Preparat koji ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, ističe se u saopštenju.