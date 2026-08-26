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Tokom radova na redovnom održavanju u Egipatskoj ulici na Novom Beogradu doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 26. do 29. avgusta.

Radovi se izvode na desnoj strani kolovoza u Egipatskoj ulici (gledano u smeru ka Tošinom bunaru), na delu od zone raskrsnice sa Gandijevom ulicom do zone skretanja za market Lidl, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaj, zbog čega će doći do izmena u radu linija 45, 71, 72, 601, 72N, 601N i 603N.

Navedene linije će u smeru ka Tošinom bunaru saobraćati na trasi: Vojvođanska – Nehruova – Evropska – Gandijeva – Partizanske avijacije – Nikole Dobrovića – Tošin bunar i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, navodi se u saopštenju.