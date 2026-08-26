DANAS BEZ STRUJE OVI DELOVI BEOGRADA: Na spisku 7 opština
Zvezdara
09:00 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 526,532-536, Naselje M.MOKRI LUG: BOGUTOVAČKA: 1-7, BOSANSKA: 4,8-48,1-19, MAGE MAGAZINOVIĆ: 20-26,11-17, MILOŠA MATIJEVIĆA: 2,6-20,3-13A,17-21, NARODNOG FRONTA: 2-10,14-24A,44,3-5, PAVLA VASIĆA: 6B-6L, PRVOMAJSKA: 41-43, STIŠKA: 2-4A,1-5,
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 276-288,304, DOJRANSKA: 4-8,12-16,1-11,15-27, KULINA BANA: 2-6,12-18,22,28,3-21,25-27, MARKA MILjANOVA: 2-6,1-1A, PRESPANSKA: 17, RAVANIČKA: 2-20,24,1-1A,7-15A, ŠIBENIČKA: 2, STAN SREMČEVIĆA: 10-10A,14-20,13-13,21-23, SUBOTIČKA: 2,1-1A, TRAJKA STAMENKOVIĆA: 5, VOJISLAVA ILIĆA: 61, VRANjSKA: 14-18,22,26,23,
Palilula
08:00 - 13:00 JASTREBAČKA: 2,6-8,14-38,1-21,41-43, PATRISA LUMUMBE: 2-8C,1-3, TRIGLAVSKA: 10-14,9-11, VLADE ILIĆA: 7-9, VOJVODE M KRSTIĆA: 18, VRANIĆKA: 2-14,1-3,
09:00 - 14:00 PANČEVAČKI PUT: 200, Naselje BG-KRNjAČA: DUNAVSKIH ALASA: 5-77,83-93,97-103, GRADAŠNIČKA: BB,40-78,82-98,102-122, Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 152A-176,180F-182N,200-200B,
Voždovac
09:00 - 14:00 SUNDEČIĆEVA: 3D-3Ž,
08:30 - 14:00 Naselje JAJINCI: MILUTINA MILjKOVIĆA: 32A-34,3B-11, VUKOSAVE OLjAČA: 44,
Novi Beograd
09:00 - 14:00 OMLADINSKIH BRIGADA: 102-102B,
Zemun
08:30 - 12:30 GAUDIJEVA : 4-10,1-11, MILANA UZELCA: 9,23-23o, MOZEROVA : 4-6,1, PRVOMAJSKA: 36J-36o,56B-56v,64A-82,23-33F,55-71, ŠILEROVA: 7, ŽIVKA PETROVIĆA : 6-18,3-11A/1,15-17,
12:00 - 14:00 BATAJNIČKI DRUM: 5,
Obrenovac
09:00 - 18:00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 12, Naselje UROVCI: INDUSTRIJSKA ZONA: BB, UROVAČKA: BB,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Vrbovno (zaseok Jovanovići)
Kurir.rs