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Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici ljubićkoj – faza 8, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom vojvode Skopljanca do zone raskrsnice sa Ulicom Husovom, od 25. avgusta do 6. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje deonice za saobraćaj. Zbog istovremenih radova koje izvodi JKP „Beograd-put” u Ulici kruševačkoj, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način: vozila sa linija 25 i 25P će u smeru ka Kumodražu saobraćati trasom: Ulica Maskima Gorkog – Južni bulevar – Bulevar oslobođenja – isključenje sa Bulevara oslobođenja na Moto-put M11 (smer ka Nišu) – Moto-put M11 – Nova 7 – Triše Kaclerovića – Kumodraška i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Karaburmi i Mirijevu saobraćati trasom: Kumodraška – Tabanovačka – Trg oslobođenja – Bulevar oslobođenja – Južni bulevar – Maksima Gorkog i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, kao i privremeno stajalište „Južni bulevar 1” u Ulici Maksima Gorkog, ispred objekta sa kućnim brojem 71, u smeru prema gradu.