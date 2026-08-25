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Tokom radova u Kruševačkoj ulici, u delu od raskrsnice sa Strumičkom do raskrsnice sa Ustaničkom ulicom, od 25. do 30. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, a zbog istovremenih radova koje izvodi JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” u Ljubićkoj ulici, vozila javnog prevoza saobraćaće na izmenjenim trasama.

Vozila sa linija 25 i 25P će u smeru ka Kumodražu saobraćati na trasi: Maksima Gorkog – Južni bulevar – Bulevar oslobođenja – isključenje sa Bulevara oslobođenja na Moto-put M11 (smer ka Nišu) – Moto-put M11 – Nova 7 – Triše Kaclerovića – Kumodraška i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Karaburmi i Mirijevu saobraćati na trasi: Kumodraška – Tabanovačka – Trg oslobođenja – Bulevar oslobođenja – Južni bulevar – Maksima Gorkog i dalje na redovnim trasama.

Vozila sa linija 26 i 26N će u oba smera saobraćati na sledećoj trasi: Maksima Gorkog – Južni bulevar – Ustanička – Miška Jovanovića i dalje na redovnim trasama.

Na izmenjenim delovima trasa vozila javnog prevoza koristiće postojeća, kao i privremeno stajalište „Južni bulevar 1” u Ulici Maksima Gorkog, ispred objekta sa kućnim brojem 71, u smeru prema gradu, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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