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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje u Beogradu, a ovog jutra vozače su, posle dužeg perioda, dočekali vlažni kolovozi nakon sinoćnjeg talasa padavina.

Ipak, uslovi za vožnju su ovog jutra uglavnom dobri. Temperature su prijatne, a na prestoničkim ulicama nema previše vozila. Sezona je godišnjih odmora, pa je jasno da se veliki broj Beograđana trenutno nalazi van prestonice.

Kada je reč o najvažnijim saobraćajnicama, Brankov most je potpuno prohodan u oba pravca i svim saobraćajnim trakama, bez većih zadržavanja.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Gužve nema ni na kružnom toku ispred TC Ušće, dok se sporadična usporenja beleže na raskrsnici ispred Ušća.

Gazela je prohodna, ali na njoj se trenutno beleži nešto veći intenzitet saobraćaja, a situacija postaje nešto nepovoljnija i na Autokomandi. Kružni tok na Slaviji je prohodan.

Prohodan je i Bulevar kralja Aleksandra, kao i Takovska ulica i Bulevar despota Stefana.

Nešto više strpljenja potrebno je vozačima koji se kreću Pančevačkim mostom u smeru ka Beogradu, gde ima zadržavanja, ali je situacija za sada podnošljiva.

Sve u svemu, prestonicu je ovog jutra dočekao prilično miran saobraćaj, bez većih zastoja na ključnim gradskim pravcima.