VRAČAR, ZVEZDARA, VOŽDOVAC... Elektrodistribucija objavila spisak isključenja u Beogradu - najveći broj ulica bez struje biće na Paliluli
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 15:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 142-142V, KNEZA OD SEMBERIJE: 6A-8,12-14, NIŠKA: 46-52, POŽAREVAČKA: 26,36,41-51, RADIVOJA KORAĆA: 1, VOJVODE PETKA: 1, VOJVODE ŠUPLjIKCA: 26-32B,36-44,31,
Zvezdara
08:30 - 15:00 BRANKA KRSMANOVIĆA: 3,7, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 162, ČUČUK-STANINA: 2-4,1-5, GAJEVA: 10-12,2-4,9-11,6-8,14,1-7,13, KAJMAKČALANSKA: 15-17,2-14,20,1-13,19,25, STARCA VUJADINA: 2-20,1-17, VATROSLAVA JAGIĆA: 10-14,5-5, VOJVODE ŠUPLjIKCA: 21-29,35-35,41,
08:30 - 14:00 KNEZA TRPIMIRA: 2-6,1-5, MIS IRBIJEVE: 2I-2Z, ONISIMA POPOVIĆA: 2-10,1-9, PODUJEVSKA: 6A-12,18,22-40,44,7-9,13-15,29-33, RUĐERA BOŠKOVIĆA: 12, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 28-32,38-48,54,15-37,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,67A,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, MILETA LOJKOVIĆA: BB,4,8-10,24,7,11,17,21,25-31,37, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Voždovac
09:00 - 16:00 Naselje RIPANj: PUT ZA PETRINO BRDO: 41, BARICE: 2,6-10,14A-18,86-94,15,79-85A, BRĐANSKA: 38-50A,54-64A,68-94,31A,35-85B, MALA RAMAĆA: 36-60,7-11,17-35,41-45,51,87, OSKORUŠE: BB, PALANSKI PUT: 42,52,58-60,31A-43,53,75B, PUT ZA GRUJIČIĆE: 2-4A,8,14,7,11-13A,19,73A, PUT ZA PEDIĆA VOĆE: 6,10-16,22-24,30,7-9,25,33,43-47,53-55, VELIKA RAMAĆA: 2-20,24-30,44,54,86,118-120,1-25,29-37,41-43,
Zemun
08:30 - 14:30 BAČKA: 54-74,7-47, BAČKI ILOVIK: 12-14,18-26,38,52-66V/1,72-78,90,11-27B,35-37,53-77,99, PAZOVAČKI PUT: 2B-2C, PRVOMAJSKA: 114-118V/5,105,113-115, SREMSKIH BORACA: 6C,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Naselje : Stepojevac ( zaseok prema stočnoj pijaci )
08:00 - 14:00 Naselje : Brajkovac, Ulice: 9 Maja, Put za ljig ( zaseok BWC )
09:00 - 13:30 Naselje : Gornja Toplica ( Rakari ), Ulice: Mionički put, Mihaila Pupina, Živojina Mišića, Luke Burmaza, Prolećna, 20 Oktobra, Stevana Hristića, Lenkina, Lička, Višnje, Avijatičarska ( naselje kod škole ).
Kurir.rs