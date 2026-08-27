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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži i stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, pojedini delovi Palilule i Zvezdare danas će  bez vode biti više sati. Prema najavi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", isključenja će trajati od jutarnjih do večernjih sati, a za najnužnije potrebe građana biće obezbeđene auto-cisterne.

Na Paliluli će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode biti potrošači u Takovskoj ulici, od Jaše Prodanovića do Cvijićeve, kao i u Cvijićevoj ulici, od Jaše Prodanovića do Bulevara despota Stefana. Isključenje je planirano od 8 do 22 časa.

Na Zvezdari će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda bez vode ostati potrošači u Vizantijskoj, Lepenskog Vira, Teodorinoj, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradskoj, Feliksa Kanica, Save Petkovića, Livadskoj i Mitkovom kladencu, kao i na Ladnom brdu, od Mitkovog kladenca do Dolinske. U ovom delu grada isključenje je predviđeno od 8 do 20 časova.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne, kako bi građani tokom trajanja radova mogli da obezbede neophodne količine vode.

Kurir.rs

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