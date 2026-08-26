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Mladić od 18 godina noćas je, nekoliko minuta posle ponoći, teško povređen ubodima nožem u leđa u Novom Beogradu. Odmah je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Ubadanje se dogodilo u 00.05 časova u ulici Jurija Gagarina kod broja 174.

Tokom noći ova služba je intervenisala kod tri saobraćajna udesa, dve osobe su lakše poveđene.

Ukupno je intervenisala 107 puta, prevashodno zbog hroničnih zdravstvenih probelema. Od toga, na javnim mestima 24 puta, velikim delom zbog tuča i alkoholisanosti sugrađana.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari.

Kurir.rs/Beta

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