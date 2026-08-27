Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na vodovodnoj mreži u Ulici učitelja Miloša Jankovića (Zvezdara), od 25. do 28. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom faze 4, radovi se izvode na trotoaru i na kolovozu u zoni raskrsnice ulica Milana Rakića, Gerišićeve i Učitelja Miloša Jankovića.

Zbog izvođenja radova doći će do zatvaranje ove deonice za saobraćaj, pri čemu će vozila sa linije 62 i 64 u smeru ka Ulici Matice srpske saobraćati trasom: Batutova – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Milana Rakića i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom: Milana Rakića – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Batutova i dalje redovnim trasama.

Privremeno se uspostavljaju autobuska stajališta:

– „Deskaševa 1” (smer ka Zvezdari) u Ulici Milana Rakića, na poziciji koja se nalazi ispred kućnog broja 93, odnosno oko pet metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Jovane Đaje;

– „Deskaševa 1” (smer ka Šumicama) u Ulici Milana Rakića, na poziciji koja se nalazi prekoputa kućnog broja 95, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Jovane Đaje.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.