MENJA SE RED VOŽNJE U BEOGRADU! Od 1. septembra veći broj vozila GSP-a na ulicama, ukidaju se i pojedine linije
Sa početkom septembra Beograđane očekuje promena u organizaciji javnog prevoza, jer od 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama počinje primena zimskog reda vožnje. Promena donosi drugačiji broj vozila na linijama GSP-a, dok će neke sezonske trase prestati da saobraćaju.
Prema podacima Sekretarijata za javni prevoz, na gradskim linijama će radnim danima biti angažovano 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila.
Kada je reč o prigradskim i lokalnim linijama, putnike će radnim danima prevoziti 275 vozila, subotom 182, a nedeljom 168 vozila.
Uvođenjem zimskog reda vožnje prestaju da saobraćaju sezonske linije Ada 1–5, kao i linija 400.
Putnici važeće redove vožnje mogu da provere na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz.
Kurir.rs