U Nemanjinoj ulici u Beogradu izbio je požar u zgradi Železnice preko puta Vlade Srbije, a vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren
Buktinja
POŽAR U BLIZINI ZGRADE VLADE SRBIJE! Buktinja u centru Beograda: Otvoreni plamen i gusti dim se šire Nemanjinom ulicom! (VIDEO)
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Danas izbio požar u zgradi Železnice, u blizini Vlade Srbije.
Do buktinje je došlo u Nemanjinoj 6, na Savskom vencu, a prema nezvaničnim informacijama gori u prizemlju zgrade.
Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da u prizemlju zgrade kroz prozor izlaze otvoren plamen i gust dim.
Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi preko puta Vlade Srbije, zapalila se klima, ali trenutno nema zvaničnih potvrda.
Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje pokušavaju da ugase požar.
Kurir.rs/Blic
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