Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Danas izbio požar u zgradi Železnice, u blizini Vlade Srbije.

Do buktinje je došlo u Nemanjinoj 6, na Savskom vencu, a prema nezvaničnim informacijama gori u prizemlju zgrade.

Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da u prizemlju zgrade kroz prozor izlaze otvoren plamen i gust dim.

Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi preko puta Vlade Srbije, zapalila se klima, ali trenutno nema zvaničnih potvrda.

Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje pokušavaju da ugase požar.