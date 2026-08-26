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Danas izbio požar u zgradi Železnice, u blizini Vlade Srbije. 

Do buktinje je došlo u Nemanjinoj 6, na Savskom vencu, a prema nezvaničnim informacijama gori u prizemlju zgrade. 

Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da u prizemlju zgrade kroz prozor izlaze otvoren plamen i gust dim.

Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi preko puta Vlade Srbije, zapalila se klima, ali trenutno nema zvaničnih potvrda. 

Na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje pokušavaju da ugase požar.

Kurir.rs/Blic

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