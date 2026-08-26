Od 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u Beogradu počinje primena zimskog reda vožnje uz prestanak rada sezonskih linija
Sekretarijat za javni prevoz
VAŽNO ZA SVE BEOGRAĐANE! Od 1. septembra kreće zimski red vožnje u javnom prevozu: Na ulice izlazi više od 1.700 vozila, gase se ove linije!
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Od 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama prevoza u Beogradu počinje primena zimskog reda vožnje.
Na gradskim linijama će radnim danima saobraćati 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.
Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 275 vozila radnim danom, 182 subotom i 168 nedeljom.
Primenom zimskog reda vožnje prestaju da rade sezonske linije Ada 1-5 i linija 400.
Važeće redove vožnje putnici mogu pogledati na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz: bgprevoz.
Kurir.rs
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