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Bližimo se polako kraju još jedne radne nedelje, a gužve tokom jutarnjeg špica, kao i prethodnih dana, nešto su manjeg intenziteta nego inače. Sezona je godišnjih odmora, a očigledno je da je veliki broj Beograđana van grada, budući da je situacija na udarnim saobraćajnicama sasvim pristojna.

Na Brankovom mostu u oba pravca situacija je sasvim korektna. Povremeno dođe do nešto većeg intenziteta saobraćaja, ali se i on brzo raščisti. Sličan je slučaj i sa kružnim tokom ispred TC Ušće, kao i sa raskrsnicom ispred Ušća.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen, Printscreen/Naxi Kamere

Na Gazeli povremeno ima nešto većih gužvi, ali ovi talasi ne traju dugo, a vozila se po mostu uglavnom kreću propisanom brzinom, bez većih usporavanja.

Autokomanda s vremena na vreme takođe beleži nešto veće nalete vozila. Bulevar kralja Aleksandra, kao i kružni tok na Slaviji, prohodni su, a isti slučaj je i sa Takovskom ulicom i Bulevarom despota Stefana.

Na Pančevačkom mostu, gde ume da bude znatno veća gužva, danas je situacija sasvim pristojna, bar za sada.

Sve u svemu, jutarnji špic protiče mirnije nego što je to uobičajeno za radni dan, a za sada nema većih zadržavanja na glavnim gradskim saobraćajnicama.