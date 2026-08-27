JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU UZIMA MAHA! Na Gazeli i Autokomandi se stvaraju kolone, gužve ispred Ušća i na Pančevačkom mostu (FOTO)
Bližimo se polako kraju još jedne radne nedelje, a gužve tokom jutarnjeg špica, kao i prethodnih dana, nešto su manjeg intenziteta nego inače. Sezona je godišnjih odmora, a očigledno je da je veliki broj Beograđana van grada, budući da je situacija na udarnim saobraćajnicama sasvim pristojna.
Na Brankovom mostu u oba pravca situacija je sasvim korektna. Povremeno dođe do nešto većeg intenziteta saobraćaja, ali se i on brzo raščisti. Sličan je slučaj i sa kružnim tokom ispred TC Ušće, kao i sa raskrsnicom ispred Ušća.
Na Gazeli povremeno ima nešto većih gužvi, ali ovi talasi ne traju dugo, a vozila se po mostu uglavnom kreću propisanom brzinom, bez većih usporavanja.
Autokomanda s vremena na vreme takođe beleži nešto veće nalete vozila. Bulevar kralja Aleksandra, kao i kružni tok na Slaviji, prohodni su, a isti slučaj je i sa Takovskom ulicom i Bulevarom despota Stefana.
Na Pančevačkom mostu, gde ume da bude znatno veća gužva, danas je situacija sasvim pristojna, bar za sada.
Sve u svemu, jutarnji špic protiče mirnije nego što je to uobičajeno za radni dan, a za sada nema većih zadržavanja na glavnim gradskim saobraćajnicama.
Kurir.rs