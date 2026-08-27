Beogradska Hitna pomoć imala je noćas veliki broj intervencija, ali bez teških povreda, rečeno je u ovoj službi.
Hitna pomoć
BURNA NOĆ U BEOGRADU: Tuče, pijanstva i 6 povređenih u dve saobraćajke
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Hitna je intervenisala kod dve saobraćajne nezgode, konstatovane su samo lakše povrede.
Naime, šest osoba lakše je povređeno u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu. Svi povređeni, starosti između 35 i 55 godina, prevezeni su na VMA.
Ukupno je intervenisala 135 puta, uglavom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
Od toga je 14 intervencija bilo na javnim mestima, većinom zbog tuča i alkoholisanih osoba.
Kurir.rs/Beta
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