Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda, bez vode će biti potrošači u delovima Marulićeve i Vardarske ulice na Vračaru.
Beograd
DEO BEOGRADA BEZ VODE OD JUTRA DO VEČERI! Isključenje će trajati skoro 12 sati, iz Vodovoda izdali važan apel za stanare ovih ulica
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Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, u petak, 28. avgusta 2026. godine, u periodu od 8.30 do 20 časova, bez vode će biti potrošači u Marulićevoj i Vardarskoj ulici, na potezu od Šumatovačke do Južnog bulevara.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.
Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da na vreme pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Po završetku radova očekuje se normalizacija vodosnabdevanja na ovom području.
Kurir.rs
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