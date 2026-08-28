Slušaj vest

Potrošači u pojedinim delovima Vračara danas će ostati bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, u petak, 28. avgusta 2026. godine, u periodu od 8.30 do 20 časova, bez vode će biti potrošači u Marulićevoj i Vardarskoj ulici, na potezu od Šumatovačke do Južnog bulevara.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.

Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da na vreme pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Po završetku radova očekuje se normalizacija vodosnabdevanja na ovom području.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNIŠLIJKA PEKLA PAPRIKE U DVORIŠTU, KOMŠIJA JE PRIJAVIO! Druga u podrumu, umalo zapalila zgradu?! Kako se sprema zimnica u gradu, šta se ne sme i kolike su kazne
pecene-paprike-yt-pt-3.jpg
DruštvoOvo može samo u Srbiji: Srpski gazda radnicima za svako dete daje 1.000 evra, a razlog zbog kog to radi iznenadiće mnoge
Беба.jpg
DruštvoTITOVA TAJNA KOJU DECENIJAMA ČUVA PLAVI VOZ: Maršal je ovde imao sve, a jedan njegov vagon i danas vozi Srbe na more
1712267.jpeg
DruštvoŠOKANTNI PODACI ZABRINJAVAJU RODITELJE Devojčice dobijaju menstruaciju sa 6, dečacima rastu ženske grudi: Granica puberteta se sve više pomera, ovo je razlog!
slika 12.jpg