Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, u petak, 28. avgusta 2026. godine, u periodu od 8.30 do 20 časova, bez vode će biti potrošači u Marulićevoj i Vardarskoj ulici, na potezu od Šumatovačke do Južnog bulevara.