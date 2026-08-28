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Čukarica

09:00 - 10:00 Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: 15-15Ž,

Zemun

08:30 - 10:30 RADE KONČARA: 18-34A, 46-50, 62-64, 19-35, 49-49, 61, ZAGORSKA: 8A-8C, 9-13V,

Lazarevac

08:00 - 14:00 Naselje Petka ulice: Milovana Lazarevića 136-202, 145-195, Milovana Petrovića, Botanička, Prijepoljska, Milana Matića, Rosića put, Paunovića put, Danilovića put, Dr Lazara Stošića (zaseok kod Doma)

09:00 - 14:00 Lazarevac ulice: Kolubarski trg 8-36, Vojvode Stepe2-38, 1-13, Koste Racina1-42, Vidovdanska

Savski venac

09:00 - 13:00 Zeleni venac: 4, 4a

Kurir.rs

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