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Košarkaški savez Beograda organizuje tradicionalni turnir „Trofej Beograda 2026” u košarci, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, koji svojim doprinosom značajno podržava realizaciju ovog sportskog događaja, najavljeno je iz ovog saveza.

Turnir se održava od 28. do 30. avgusta u hali „Radivoj Korać”, Zdravka Čelara 12.

Na turniru učestvuju sledeće ekipe: KK „Crvena zvezda”, KK „Partizan”, KK „Dynamic BG”, KK „Mladost Veba”, KK „Cedevita Olimpija” i KK „Igokea m:tel”.

Raspored utakmica na turniru, 28. avgusta, je sledeći:

– 12.20 časova – KK „Dynamic BG”, KK „Partizan”;
– 14.20 časova – KK „Crvena zvezda”, KK „Mladost Veba”.

Raspored utakmica na turniru, 29. avgusta, je sledeći:

– 11.20 časova – KK „Igokea m:tel”, KK „Dynamic BG”;
– 13.20 časova – KK „Cedevita Olimpija”, KK „Crvena zvezda”;
– 18.20 časova – KK „Partizan”, KK „Igokea m:tel”;
– 20.20 časova – KK „Mladost Veba”, KK „Cedevita Olimpija”.

U nedelju, 30. avgusta, u 12 časova igra se za peto mesto, u 14 časova za treće mesto, a finale je u 16 časova.

Direktan prenos svih utakmica biće na Jutjub kanalu „dscore”.

Dodela pehara, medalja i nagrada biće održana nakon finalne utakmice turnira.

Kurir.rs/Beograd.rs

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