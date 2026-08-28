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U nedelju, 30. avgusta, u Zdravstvenoj stanici „Kumodraž 1” u Ulici vojvode Stepe 571, od 8 do 13 časova biće organizovana akcija preventivnih pregleda za građane, najavljeno je iz Doma zdravlja „Voždovac”.

Tokom akcije biće dostupni: dermatoskopski pregledi mladeža i pigmentnih lezija, stomatološki pregledi – kontrola zdravlja usta i zuba i savetovanje o pravilnoj oralnoj higijeni, uklanjanje supragingivalnog kamenca, kontrola nivoa šećera u krvi, merenja krvnog pritiska i pulsa, izračunavanje indeksa telesne mase (BMI). Takođe, građani će imati prilike da dobiju savete za očuvanje i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, a tom prilikom biće podeljeni promotivni i edukativni materijali.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Cilj akcije je da se građanima omogući da na jednom mestu provere osnovne parametre zdravlja i pravovremeno prepoznaju moguće zdravstvene rizike.