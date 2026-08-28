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Manifestacija „Bum market” biće održana u nedelju, 30. avgusta, od 8 do 16 časova na pijaci „Zemun”, najavljeno je iz JKP-a Beogradske pijace.

Pored poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru „Bum marketa” na pijaci „Zemun” moći da uživaju i u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, predmeta oplemenjenih dekupaž tehnikom, heklanih stvari, slika i prirodne kozmetike.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Posetioci i ljubitelji zemunske pijace uživaju u njenom ambijentu, bogatoj ponudi koja okuplja stanovnike iz svih delova Beograda, kao i mnogobrojne turiste.

Kurir.rs/Beograd.rs

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