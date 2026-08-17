NA NOVOM GROBLJU U BEOGRADU OBELEŽENA GODIŠNJICA ULASKA CARSKE RUSIJE U PRVI SVETSKI RAT
Svakog 1.avgusta na Novom groblju u Beogradu se tradicionalno polažu venaci i svečano obeležava godišnjica ulaska Carske Rusije u Veliki Rat. Carska Rusija je, na strani Srbije, ušla u Veliki rat pre 112 godina.
Nakon pomena stradalim ratnicima, položeni su venci i intonirane su državne himne Ruske Federaciјe i Republike Srbiјe i održani su govori. Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i sociјalna pitanja, Ministarstva informisanja, Ministarstva bez portfelja, Ambasade Ruske Federaciјe, Ambasade Republike Belorusiјe, Ruskog istoriјskog društva, veteranska i udruženja za negovanje tradiciјa oslobodilačkih ratova Srbiјe.
„Ruski nekropolj“ je formiran na prostoru četiri parcele na Novom groblju. Na ovom prostoru se nalazi 755 grobnih mesta u kojima je sahranjeno više od 3.000 ljudi. Među sahranjenima su značajni vojni zapovednici, Kozaci, stvaraoci iz oblasti kulture, nauke i umetnosti, kao i arhijereji Ruske pravoslavne crkve. U okviru kompleksa Ruskog nekropolja, 1931. godine podgnuta je kapela posvećenua Iverskoj Bogorodici, a 1935. godine i kosturnica. U kosturnici počivaju posmrtni ostaci 387 ruskih vojnika poginulih za vreme Prvog svetskog rata.
JKP Pogrebne usluge Beograd