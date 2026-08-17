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Svakog 1.avgusta na Novom groblju u Beogradu se tradicionalno polažu venaci i svečano obeležava godišnjica ulaska Carske Rusije u Veliki Rat. Carska Rusija je, na strani Srbije, ušla u Veliki rat pre 112 godina.

Nakon pomena stradalim ratnicima, položeni su venci i intonirane su državne himne Ruske Federaciјe i Republike Srbiјe i održani su govori. Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i sociјalna pitanja, Ministarstva informisanja, Ministarstva bez portfelja, Ambasade Ruske Federaciјe, Ambasade Republike Belorusiјe, Ruskog istoriјskog društva, veteranska i udruženja za negovanje tradiciјa oslobodilačkih ratova Srbiјe.

00:58 Dan secanja na ruske vojnike poginule u Prvom svetskom ratu Izvor: JKP Pogrebne usluge