Obeleženo 97 godina od smrti humaniste, kriminologa i velikog prijatelja Srbije Arčibalda Rajsa
U sklopu državne ceremonije kojom se odavanjem počasti i polaganjem venaca na spomenik dr Arčibalda Rajsa u Topčiderskom parku tradicionalno obeležeava godišnjica smrti ovog prijatelja Srbije „za sva vremena“, počast dr Rajsu odata je i polaganjem venaca na njegovo poslednje počivalište na Topčiderskom groblju u Beogradu.
Rodolof Arčibald Rajs bio je švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerziteta u Lozani. Najveće uspehe je ostvario kao kriminolog, radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata. Na poziv srpske vlade, 1914. godine je došao Srbiju, da istraži zločine austrougarske, nemačke i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je značajan broj knjiga i radova na ovu temu, a slao je i redovne izveštaje koji su objavljivani u uglednim međunardonim časopisima onog doba. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju, Solunski front i sa Moravskom divizijom u novembru 1918. godine umarširao u oslobođeni Beograd.
Po završetku rata radio je na modernizaciji odeljenja kriminalističke tehnike pri Ministarstvu unutrašnji dela. Pred kraj karijere, razočaran negativnim pojavama u društvenom i u političkom životu posleratne Srbije, povukao se sa svih javnih funkcija i živeo skromno u svojoj vili „Dobro polje“, na Topčideru. 1922 godine je proglašen počasnim gradjanimom Mačvasnskom Prnjavora, a 2026. godine je postao i počasni građanina grada Krupnja, kao i počasni pešadijski kapetan 2. klase Vojske Kraljevine SHS. Pred kraj života objavio je svoj ratni dnevnik u knjizi „Šta sam video i proživeo u velikim danima“, dok, kao svoje posthumno zaveštanje srpskom narodu ostavio neobjavljen rukopis knjige „Čujte Srbi!” Preminuo je u Beogradu 8. avgusta 1929. godine, a njegovo srce je u urni preneto na Kajmakčalan, gde je pohranjeno sa njegovim saborcima.