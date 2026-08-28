Dobrovoljno davanje krvi organizovano je na više lokacija u Srbiji, uključujući mobilne autobuse na Čukarici, u Krupnju i Šapcu
Transfuzija krvi
HUMANA AKCIJA! Pogledajte gde danas možete dati krv: Mobilne ekipe na više lokacija, evo ko sve može da spase nečiji život!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Krupanj, Biblioteka "Politika" 9-15 časova
- Čukarica, Požeška ulica, kod Doma zdravlja, autobus 9-13 časova
- Šabac, Grušić, Mesna zajednica 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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