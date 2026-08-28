Hitna pomoć tokom noći intervenisala 104 puta, a najviše su se javljale osobe sa povišenim pritiskom.
Beograd
DVOJE POVREĐENIH U DVE NESREĆE: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon burne noći u Beogradu
Slušaj vest
Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je agencijama u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 104 puta, od čega 22 puta na javnim mestima.
Najviše su se za pomoć javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši