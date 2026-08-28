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Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je agencijama u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 104 puta, od čega 22 puta na javnim mestima.

Najviše su se za pomoć javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Kurir.rs

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