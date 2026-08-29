Slušaj vest

Spisak isključenja struje:

Novi Beograd

08:00 - 14:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 130-144, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 106-110,114,141-143,147-153A/, NARODNIH HEROJA: 19A, OMLADINSKIH BRIGADA: 16a-18b.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoPUTARI GINU ZBOG TUĐIH GREŠAKA? Stručnjak za bezbednost saobraćaja otkrio šta se dešava kada vozači prilaze ZONI RADOVA
524075_260828.00_30_07_01.Still001.jpg
DruštvoPreminuo Nikola Žigić: Autoprevoznik iz Apatina umro u kabini kamiona, sin otkrio detalje: Odbio da ga odvezu u bolnicu, otišao da odmori, telo našao kolega
Nikola Žigić.jpg
DruštvoRATKO MLADIĆ JE RUSKOJ ISTORIČARKI OTKRIO TAJNU KOJU JOŠ NIKO NIJE ZNAO: Da su došli da me hapse u uniformi...Pucao bih!
profimedia-0614862374.jpg
DruštvoGužve na granicama najavljuju poslednji vikend u avgustu: Sprema se smena turista, na Batrovcima se već čeka oko dva sata na izlaz iz Srbije
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju prelazak granice