Elektrodistribucija Beograd najavila je prekid snabdevanja strujom od 8 do 14 časova u pojedinim ulicama na Novom Beogradu.
Beograd
DANAS BEZ STRUJE ŠEST SATI: Objavljen spisak isključenja, evo gde će u Beogradu doći do prekida u snabdevanju električnom energijom
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Spisak isključenja struje:
Novi Beograd
08:00 - 14:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 130-144, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 106-110,114,141-143,147-153A/, NARODNIH HEROJA: 19A, OMLADINSKIH BRIGADA: 16a-18b.
Kurir.rs
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