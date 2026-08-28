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Povodom Međunarodnog dana mladih, Kancelarija za mlade Gradske opštine Čukarica, u saradnji sa Udruženjem „Bela griva“ i Policijskom stanicom Čukarica, organizovala je edukativno-sportski program na Beogradskom hipodromu, pod sloganom „Različiti konteksti, zajedničke težnje“. Program je okupio mlade sa ciljem da im ponudi drugačiji vid druženja i učenja, van digitalnog okruženja, uz boravak u prirodi i neposredan kontakt sa konjima. Kroz niz praktičnih radionica, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa svetom konjičkog sporta, obiđu štale i saznaju više o nezi, ponašanju i anatomiji ovih plemenitih životinja.

Bogat repertoar

Poseban deo programa bio je posvećen praktičnom iskustvu. Mladi su imali priliku da se oprobaju u sedlanju i jahanju, ali i da kroz neposredan kontakt sa konjima razvijaju odgovornost, strpljenje i empatiju. Organizatori su istakli da je jedan od osnovnih ciljeva događaja bio da se mladima pruži prilika da makar nakratko „isključe ekrane“, izađu iz svakodnevnog digitalnog okruženja i vreme provedu aktivno, u prirodi i društvu.

Događaj su svojim prisustvom podržale pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević, direktorka Kancelarije za mlade Grada Beograda Milica Papić i Katarina Beković, ovogodišnja ambasadorka Srbije u Međunarodnoj organizaciji mladih.

Koordinatorka Kancelarije za mlade GO Čukarica i većnica Jelena Milosavljević istakla je da upravo ovakvi programi predstavljaju priliku da se mladi povežu sa lokalnom zajednicom, prirodom i vrednostima koje doprinose njihovom ličnom razvoju.

Kvaliteten događaj

1/11 Vidi galeriju Važan događaj Foto: Opština Čukarica

-Vaša KZM je tu da vam bude podrška i most između mladih i lokalne zajednice, prostor za ideje i podršku u realizaciji. Naš cilj bio je da mlade izmestimo iz digitalnog sveta i okupimo ih na ambijentalnom biseru Čukarice. Bez obzira na različitosti, sve nas spaja ista želja izgradnja zdrave i povezane zajednice. Veliku zahvalnost dugujemo svim saradnicima na podršci, kao i mladima koji su svojim odzivom i energijom ulepšali ovo obeležavanje-poručila je Milosavljević.

Podrška grada