Dobrovoljno davanje krvi danas je organizovano na više lokacija u Srbiji, uključujući transfuziološke autobuse na Novom Beogradu i Rakovici, kao i u Loznici
Transfuzija krvi
BUDITE HUMANI I SPASITE NEČIJI ŽIVOT! Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Novi Beograd, Ušće Shopping Centar, autobus 13-16 časova
- Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-12 časova
- Loznica, Crkva Pokrova Presvete Bogorodice 10-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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