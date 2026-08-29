Udes se dogodio u Ulici Vojvode Stepe oko 2.20 časova, a povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar.
Beograd
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U BEOGRADU: Mladić (21) teško povređen u udesu u Vojvode Stepe hitno prevezen u Urgentni centar
Slušaj vest
Muškarac star 21 godinu teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći za agencije.
Udes se dogodio u Ulici Vojvode Stepe u 2.20 časova, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su 128 intervencija, od kojih su 24 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju i zbog tuča.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši