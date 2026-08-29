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Muškarac star 21 godinu teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći za agencije.

Udes se dogodio u Ulici Vojvode Stepe u 2.20 časova, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su 128 intervencija, od kojih su 24 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju i zbog tuča.

Kurir.rs

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