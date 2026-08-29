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Povodom objava koje su se pojavile na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da je napukao noseći stub Pančevačkog mosta, oglasili su se "Putevi Srbije" i demantovali takve navode. Iz ovog javnog preduzeća poručuju da noseći stub mosta nije napukao i da se objekat redovno održava.

- Povodom objava na pojedinim društvenim mrežama da je napukao noseći stub Pančevačkog mosta, radi tačnog, objektivnog i preciznog informisanja javnosti Putevi Srbije obaveštava da nisu tačni navodi i da nije napukao noseći stub Pančevačkog mosta - saopšteno je danas iz "Puteva Srbije".

Kako se navodi, Pančevački most se održava kroz mere redovnog i pojačanog održavanja, dok je zbog stanja konstrukcije već pet godina na snazi zabrana kretanja za teretna vozila ukupne mase veće od 12 tona.

- Na Pančevačkom mostu već 5 godina je na snazi zabrana kretanja za teretna vozila ukupne mase veće od 12t. Zabrana za teretni saobraćaj je na snazi na osnovu izvršenog specijalističkog pregleda mosta od strane licenciranog i ovlašćenog preduzeća za tu vrstu posla, projektantske kuće "MOSTPROJEKT", kao hitna mera navedena u zaključku sa pregleda, zbog opšteg stanja konstrukcije mosta, a radi očuvanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i stabilnosti konstrukcije - navode "Putevi Srbije".

Foto: Petar Aleksic/Kurir

Na osnovu tog pregleda, kao jedna od hitnih mera, montirani su i jarmovi za privremeno oslanjanje prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava, na mestima najvećih uticaja.

Istovremeno, iz "Puteva Srbije" ukazuju da pojedini vozači teretnih vozila i dalje ne poštuju zabranu.

- Uprkos postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji vozači teretnih vozila ukupne težine veće od 12 tona ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na mostu i zato je Saobraćajna policija, stalno prisutna da sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja u zoni Pančevačkog mosta u okviru akcije za povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja u Gradu Beogradu - navodi se u saopštenju.

U toku novi specijalistički pregled

U međuvremenu je u toku novi specijalistički pregled Pančevačkog mosta, koji se, kako navode "Putevi Srbije", sprovodi svakih pet godina.

Tokom pregleda betonske prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava utvrđeno je da je potrebna zamena dva eksterna kabla za prednaprezanje. "Putevi Srbije" navode da su odmah po dobijanju rezultata pregleda i utvrđenih mera pokrenuli proceduru pripremnih radova i izdavanja naloga izvođaču za zamenu kablova.

Zbog toga je ispod mosta postavljena i radna skela koja služi za pristup unutrašnjosti sanduka konstrukcije.

O početku radova na zameni kablova javnost će, kako je navedeno, biti blagovremeno obaveštena.

Planira se izgradnja novih prilaznih konstrukcija

Pored radova koji su trenutno u pripremi, završava se i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za rušenje starih i izgradnju novih prilaznih konstrukcija sa desne strane, na potezu od Bogoslovije do mosta.

Po dobijanju građevinske dozvole od nadležnog Ministarstva i izboru izvođača kroz postupak javne nabavke, biće moguće da počnu radovi.

Očekuje se da bi radovi mogli da počnu na proleće naredne godine, ali njihov početak zavisi i od drugih projekata koji se realizuju u zoni Pančevačkog mosta, među kojima su izgradnja tunela ispod centra Beograda, čiji se jedan ulazni portal nalazi kod Bulevara despota Stefana, kao i izgradnja nove metro stanice.

Iz "Puteva Srbije" tako poručuju da navodi o napuklom nosećem stubu nisu tačni, dok istovremeno traju kontrola konstrukcije, priprema za zamenu dva kabla i izrada dokumentacije za rekonstrukciju prilaznih konstrukcija.