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Šest osoba, među kojima i šestogodišnje dete, lakše su povređene u tri saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je jutros iz gradskog Zavoda za urgentnu medicinu.

Svi povređeni zbrinuti na licu mesta i prevezeni u dežurne ustanove na dalju dijagnostiku, naveli su za RTS.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 131 intervenciju, od kojih je 21 bila na javnim mestima, od kojih su najčešće zbog osoba u alkoholisanom stanju i povreda.

Kurir.rs/Beta

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