DUGAČAK SPISAK ISKLJUČENJA U BEOGRADU! Brojne ulice i naselja biće bez električne energije, u jednoj opštini struja nestaje TEK VEČERAS!
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 15:00 BILCE: 2-28B,1-7,45, BULjUBAŠINA VODA: 2,6-12,1-5, DOLINSKA: 2-12,1-5, GENERALA BOŽIDARA JANKOVIĆA: 4-6, PETKOV KLADENAC: 2-6A,1-5,9G, RISTIN POTOK: 2-8,1-5,9a-9B, URVINSKA: 2,1-7,13-15, Naselje V.M.LUG: PAVLA SAVIĆA: 25-25, Naselje V.MOKRI LUG: ČESMICA: 2-10,1-11, CVETANOVA ĆUPRIJA: 32A,36-82,86-86A,90-92,96-108,117B-189, FELIKSA KANICA: 2-12,1-17, LADNO BRDO: 2-32B,1-33, LIPOVAČKA: 2-2A,6,1-5, MILOŠEV KLADENAC: bb,12-20A,1-21A,27, MITKOV KLADENAC: 2-22,1-25,29-31C, NIKOLE GRULOVIĆA: 4-8A,22-44,60A-68,1D-9,23-25,37-51A,55-67,71-71C, NIKOLE KURELIĆA: 4-6,10-20,9,13-15, POTOČKA: 2-14,1A-19, RADOSAVA LjUMOVIĆA: 1-9, STARI VINOGRADI: 2-32,38,42-42B,46-54B,1-15,19-43A,47-63,71-71A,81-87,
09:00 - 12:00 GVOZDENOG PUKA: 1,
Palilula
09:00 - 12:00 PODUNAVSKA: 4-10,18,3, Naselje BG-KRNjAČA: FRANCA BEVKA: 22-30,7, GLINSKIH ŽRTAVA 1941. GODINE: 14-14D,13, OLGE JOVIČIĆ: 2-8,1-3, SUTJESKA BLOK: 2-32,1-3,13,17-21, TJENTIŠTE: 2-6,27-29,
08:30 - 14:00 KNEZA DANILA: 58,
Čukarica
22:00 - 23:59 ADA CIGANLIJA: BB,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2D,1D, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,bb,bb,2,10A,14,7-27Đ,33,
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: BRAĆE ŠKEROVIĆA: 8-50,17-39, DUŠANA VLAJIĆA: 2-20,1-11, GENERALA MILUTINA VLAJIĆA: 2-44,9-29, ILIJE ĐURIČIĆA: 28-46,25-25A,29A-47,51,55A, MIHAJLA VALTROVIĆA: 2-6,10-20,24-34,1-15a, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: BB,bb,13-17B, VODOVODSKA: 42,54-56,66-70A,31-37A,41-49,59-67, ŽIVKA NASTIĆA-BABE: 2-4A,8-10,1-5,11-27,
Zemun
08:30 - 12:30 MOZEROVA : 76B-76g, PRVOMAJSKA: 36A-36Ž,35-37a, ŽIVKA PETROVIĆA : 20-58,72-84a,88-98C,13-13A,19-35,39-53,59A-61Z,
Grocka
08:30 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: ĐURE ĐAKOVIĆA: BB,2-16,1-9,13-21B, RADOJKE LAKIĆ: 41-43,47, RIBNIČKA: 2-20,1-35B, RIBNIČKA 1 LEVI PRILAZ: 2-8A,12-26,5-9, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 28-54,21-33,37-39G, Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Orašac: GORNjI KRAJ: 0,50-54,58-60,64,68-74,84,342,49-51,59,65,77, KOD ŠKOLE: 68,76,67-69, KOZAČKA: 12,18A-20A,24-24B,15,27,37,41-43, ORAŠAC: 0, ŠEVAR: 6B,3-3B, Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 168A,180B,184-190B,181A,231, DOM: 191, DUBRAVA: 180A, GRČIĆA KRAJ: 190B,189A, LAZAREVIĆA KRAJ: 1, PANTELIĆA KRAJ: 158A, SELO: 232A,189,263A, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 190A,250A,272-272A,251-251B,263B, STUBLINE: 46,180,184,188-190,194B,252,260,264-266,270-272,183,187,251-253,263,267, Naselje VUKIĆEVICA: BANjANSKI PUT: 0,6,18,26-26D,60-60A,80-80A,88A,174,248,5-7A,65A,83B,103A, GORNjI KRAJ: 2-14B,18-28,46,54-56A,62-78,82-82A,86-90A,174,1-13B,17-19,23,29-29,45,49,53-59,63-69,79-87,121, KOD PRODAVNICE: 65A, KOD ŠKOLE: 52,1BB,57A-59A,1111BB, LAZIĆA KRAJ: 82, MARKOVIĆ KRAJ: 100A,105, NEMA NAZIVA ULICA: 35, PUT ZA DONjI KRAJ: 24A,60,90,51,65B-65C,143A, PUT ZA MARKOVIĆE: 46,96,100-104,93-101A,263,283, SELO: 71, ŠEVAR: 2,6, Z.LIPOVICA: 15,
Surčin
08:30 - 10:00 Naselje BEČMEN: ĐURE JAKŠIĆA : 114-118,126,109,115-117, LAZARA POPOVIĆA: 6-8,14,18,3-7,11,15-17,27,
Lazarevac
08:30 - 14:00 Naselje Junkovac (zaseoci kod Doma,Lug,Belaćevići,Rudnik,Vodovod,Stublina)
09:00 - 15:00 Naselje Lajkovac ulice:Nosilaca Albanske spomenice,Miloša Crnjanskog,Balkanska,Đure Jakšića,Dušana Trifunovića
Kurir.rs