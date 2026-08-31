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Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda oglasio je rani javni uvid za potrebe izrade PDR Ulice pilota Mihaila Petrovića od Ibarske magistrale do Maričke ulice i dela Ulice Kneza Višeslava, Gradska opština Čukarica i Rakovica.

Planom je obuhvaćeno 9,4 hektara.

Dokument koji će na javnom uvidu biti do 11. septebra, predviđa proširenje ulica Pilota Mihaila Petrovića i Kneza Višeslava (na potezu od Pilota Mihaila Petrovića do kompleksa Hrama Svetog apostola Luke u Filmskom gradu).

U Ulici pilota Mihaila Petrovića planira se uvođenje druge trake u smeru od Maričke do Ulice kneza Višeslava, u dužini od oko 1.200 metara, ali i uvođenje još jedne trake po smeru, na delu od Kneza Višeslava do Ibarske magistrale.

U Ulici kneza Višeslava planirano je uvođenje još jedne trake po smeru, takođe u dužini od oko 1.200 metara.

Kako je precizirano u dokumentu, trase ulica su zadržane uz manje korekcije položaja osovina kako bi se postigla optimalna geometrija.

Ulica pilota Mihaila Petrovića je osnova saobraćajne mreže tog dela grada i povezuje Rakovicu sa Ibarskom magistralom, a Kneza Višeslava omogućava vezu Skojevskog naselja sa Ibarskom magistralom ulicama pilota Mihaila Petrovića i patrijarha Joanikija. Očekuje se da se predloženim planskim rešenjem poveća bezbednost funkcionisanja svih vidova saobraćaja u tom delu grada i da ovo područje bude opremljeno nedostajućom komunalnom infrastrukturom.

Foto: Nenad Kostić

Ulica pilota Mihaila Petrovića, dodaje se, zadržava rang magistrale, a Kneza Višeslava rang ulice prvog reda i duž nje je planirana biciklistička staza. Neposredno uz granicu plana, sa njegove zapadne strane, Planom generalne regulacije šinskih sistema sa elementima detaljne razrade druge faze prve linije metro sistema, planirano je uvođenje tramvajskog podsistema JLP-a duž Ibarske magistrale.

Uz to, metro linija jedan na potezu Makiš – Mirijevo, sa krakom na delu od Banovog brda do groblja "Orlovača" i planiranog depoa JGP Vrbin potok, planira se podzemno, u dužini od oko 7,2 kilometara

Što se tiče zelenih površina, predviđeno je očuvanje postojećih drvoreda u regulaciji saobraćajnica uz rekonstrukciju i dopunu sadnim materijalom iste vrste, prema potrebi. Tamo gde prostorne mogućnosti i trase infrastrukturnih vodova to dozvoljavaju, biće planirani novi drvoredi, a tamo gde nije moguće očuvati trase postojećih drvoreda, drveće treba presaditi na zelenim površinama unutar regulacije ili u okviru zelenih površina u neposrednom okruženju.

Naručilac izrade plana je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.