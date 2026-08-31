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Zbog radova u Kruševačkoj ulici, na delu od raskrsnice sa Strumičkom do raskrsnice sa Ustaničkom ulicomm, doći će do izmena na linijama javnog prevoza u periodu, od 31. avgusta, od 7 sati ujutru do 1.septembra u isto vreme, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovima će biti zatvorena za saobraćaj pomenuta deonica u Kruševačkoj ulici, zbog čega se privremeno ukida trolejbuska linija 22, dok će vozila na linijama 25 i 25P u smeru ka Kumodražu saobraćati ulicama Maskima Gorkog, Južni bulevar, Bulevar oslobođenja isključenje sa Bulevara oslobođenja na Moto-put M11 (smer ka Nišu), Moto-put M11, Nova 7, Triše Kaclerovića, Kumodraška i dalje redovnim trasama. U smeru ka Karaburmi i Mirijevu vozila će saobraćati ulicama Kumodraška, Tabanovačka, Trg oslobođenja, Bulevar oslobođenja, Južni bulevar, Maksima Gorkog i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 26 i 26N će u oba smera saobraćati ulicama Maskima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Miška Jovanovića i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „Južni bulevar 1“ u ulici Maksima Gorkog, ispred objekta sa kućnim brojem 71 u smeru prema gradu, ističe se u saopštenju.