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Tokom radova na redovnom održavanju u Vojvođanskoj ulici u Novom Beogradu doći će do promena u radu linija javnog prevoza, od 31. avgusta do 1. septembra, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na desnoj strani kolovoza u smeru ka Surčinu, na delu od zone raskrsnice sa Gandijevom, zbog čega će taj deo Vojvođanske ulice biti zatvoren za saobraćaj.

Zbog navedenih radova doći će do promene u radu na linijama 45, 71, 72, 601, 72N, 601N i 603N u smeru ka Surčinu, zbog kojih će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama Tošin bunar, Egipatska, Gandijeva, Japanska, Nehurova, Vojvođanska i dalje redovnim trasama, dok će u suprontom smeru saobraćati redovnim trasama.