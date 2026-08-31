Slušaj vest

Tokom radova na redovnom održavanju u Vojvođanskoj ulici u Novom Beogradu doći će do promena u radu linija javnog prevoza, od 31. avgusta do 1. septembra, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na desnoj strani kolovoza u smeru ka Surčinu, na delu od zone raskrsnice sa Gandijevom, zbog čega će taj deo Vojvođanske ulice biti zatvoren za saobraćaj.

Zbog navedenih radova doći će do promene u radu na linijama 45, 71, 72, 601, 72N, 601N i 603N u smeru ka Surčinu, zbog kojih će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama Tošin bunar, Egipatska, Gandijeva, Japanska, Nehurova, Vojvođanska i dalje redovnim trasama, dok će u suprontom smeru saobraćati redovnim trasama.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradZašto se najpoznatija beogradska kafana zove samo "?" Priča je neverovatnija nego što mislite
Screenshot 2026-07-07 174139.png
BeogradŠTA SE DEŠAVA SA PANČEVAČKIM MOSTOM? Oglasili se "Putevi Srbije" nakon uznemirujućih objava o NAPUKLOM NOSEĆEM STUBU – evo šta mora da se zameni
xxx01 News1 Nenad Kostic.jpg
Beograd110 godina od smrti Petra Kočića
JKP Pogrebne usluge Beograd
BeogradVAŽNO ZA SVE BEOGRAĐANE! Od 1. septembra kreće zimski red vožnje u javnom prevozu: Na ulice izlazi više od 1.700 vozila, gase se ove linije!
IMG_20260618_120950.jpg