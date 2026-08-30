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Na auto-putu Niš–Beograd, u blizini mesta Mihajlovac, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila.

Prema prvim informacijama sa terena, u lančanom sudaru u smeru ka Beogradu sudarilo se nekoliko putničkih automobila. Za sada nema zvaničnih podataka o povređenima, dok je na vozilima pričinjena znatna materijalna šteta.

Saobraćaj se na ovoj deonici odvija otežano i usporeno, a vozila se propuštaju naizmenično slobodnim trakama. Zbog uviđaja i uklanjanja havarisanih vozila, na auto-putu se stvorila kolona duga nekoliko stotina metara.

Nadležne službe i policija su na licu mesta i vrše uviđaj kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nezgode. Vozačima se savetuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, ili korišćenje alternativnih putnih pravaca dok se situacija ne normalizuje.

Kurir/Telegraf

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