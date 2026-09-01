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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u utorak, 1. septembra, od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Đevđelijskoj (od Šabačke ulice do Milana Rakića) i Šabačkoj ulici (od Milana Rakića do Preševske ulice), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, istog dana od 9 do 24 časa bez vode će ostati potrošači u ulicama Đorđa Stanojevića (od broja 35 do broja 59, sa svim slovnim oznakama) i Omladinskih brigada (od broja 90 do broja 106, sa svim slovnim oznakama).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.