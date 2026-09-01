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Iz Dečjeg kulturnog centra saopštavaju da sa početkom nove školske godine počinje upis dece i mladih u umetničke studije i ateljee ovog centra.

Još od osnivanja nekadašnjeg Doma pionira, pa do današnjeg Dečjeg kulturnog centra Beograd, ova gradska institucija kulture posvećena je razvoju dečjeg stvaralaštva putem kreativnih radionica, kulturno-obrazovnih programa, festivala i manifestacija.

Iako se vremena i društveni trendovi menjaju, dečja radoznalost, mašta i želja za znanjem ostaju nepresušna inspiracija u ovoj kultnoj kući kulture za decu i mlade.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

- Raznovrsni umetnički i obrazovni programi u našem centru predstavljaju dragocenu dopunu školskom obrazovanju i kreativnom odrastanju. Deca i mladi imaju priliku da razvijaju maštu, otkrivaju svoja interesovanja i pronađu umetnički studio u kom će najbolje razvijati svoj talenat – ističe Dragan Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Deca i mladi, uzrasta od tri do 18 godina, mogu da zakorače u svet umetnosti i kulture kroz Muzičku igraonicu, Hor, Školu pevanja dečje i popularne muzike „Nađi svoju zvezdu”, Studio glume, Pozorišnu radionicu na engleskom jeziku „Belgrade English Language Theatre”, Baletski studio, Baletsku igraonicu, Plesaonicu, Likovni atelje, Atelje za primenjenu umetnost, Studio za strip i karikaturu, Radionicu grafike, Radionicu veza „Vezuljak i čvoruljak” i Kreativno zabavište.

- Iskren i individualan pristup deci ostaje naš prioritet i nakon više od sedam decenija postojanja. To prepoznaju i deca i njihovi roditelji, koji nam iz godine u godinu ukazuju poverenje, znajući da sa decom rade posvećeni pedagozi i umetnici u kući sa dugom tradicijom – naglašava Marić.

On dodaje da je najveća vrednost DKCB-a upravo mogućnost da svako dete istražuje sopstvene talente u različitim umetničkim oblastima.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Već sa tri godine dete može da pohađa Muzičku ili Baletsku igraonicu

– Već sa tri godine dete može da pohađa Muzičku ili Baletsku igraonicu, a kasnije da se oproba u slikanju, vajanju, grafici, glumi na srpskom ili engleskom jeziku. Tako deca odrastaju u našoj umetničkoj kući okružena kulturom i kvalitetnim kulturno-obrazovnim sadržajima. Kada odrastu, već imaju formiran ukus, razvijenu kreativnost i svest o značaju kulture. Pored intelektualnog razvoja, jednako je važno i druženje, socijalizacija i upoznavanje vršnjaka iz različitih škola i sredina. Deca u DKCB-u stvaraju prava prijateljstva i druže se u stvarnom životu, a ne samo preko društvenih mreža – rekao je Dragan Marić.

Dečji kulturni centar Beograd poziva decu i roditelje da novu školsku godinu započnu u Takovskoj 8 – u prostoru u kom se već decenijama neguju umetnost, kreativnost i ljubav prema kulturi.

Detaljnije informacije o programima i upisu dostupne su na sajtu Dečjeg kulturnog centra Beograd: www.dkcb.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs