NOVA ŠANSA ZA SJAJNO DRUŽENJE I STICANJE NOVIH VEŠTINA! Počinje upis i nova sezona u Dečjem kulturnom centru Beograd
Iz Dečjeg kulturnog centra saopštavaju da sa početkom nove školske godine počinje upis dece i mladih u umetničke studije i ateljee ovog centra.
Još od osnivanja nekadašnjeg Doma pionira, pa do današnjeg Dečjeg kulturnog centra Beograd, ova gradska institucija kulture posvećena je razvoju dečjeg stvaralaštva putem kreativnih radionica, kulturno-obrazovnih programa, festivala i manifestacija.
Iako se vremena i društveni trendovi menjaju, dečja radoznalost, mašta i želja za znanjem ostaju nepresušna inspiracija u ovoj kultnoj kući kulture za decu i mlade.
- Raznovrsni umetnički i obrazovni programi u našem centru predstavljaju dragocenu dopunu školskom obrazovanju i kreativnom odrastanju. Deca i mladi imaju priliku da razvijaju maštu, otkrivaju svoja interesovanja i pronađu umetnički studio u kom će najbolje razvijati svoj talenat – ističe Dragan Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd.
Deca i mladi, uzrasta od tri do 18 godina, mogu da zakorače u svet umetnosti i kulture kroz Muzičku igraonicu, Hor, Školu pevanja dečje i popularne muzike „Nađi svoju zvezdu”, Studio glume, Pozorišnu radionicu na engleskom jeziku „Belgrade English Language Theatre”, Baletski studio, Baletsku igraonicu, Plesaonicu, Likovni atelje, Atelje za primenjenu umetnost, Studio za strip i karikaturu, Radionicu grafike, Radionicu veza „Vezuljak i čvoruljak” i Kreativno zabavište.
- Iskren i individualan pristup deci ostaje naš prioritet i nakon više od sedam decenija postojanja. To prepoznaju i deca i njihovi roditelji, koji nam iz godine u godinu ukazuju poverenje, znajući da sa decom rade posvećeni pedagozi i umetnici u kući sa dugom tradicijom – naglašava Marić.
On dodaje da je najveća vrednost DKCB-a upravo mogućnost da svako dete istražuje sopstvene talente u različitim umetničkim oblastima.
Već sa tri godine dete može da pohađa Muzičku ili Baletsku igraonicu
– Već sa tri godine dete može da pohađa Muzičku ili Baletsku igraonicu, a kasnije da se oproba u slikanju, vajanju, grafici, glumi na srpskom ili engleskom jeziku. Tako deca odrastaju u našoj umetničkoj kući okružena kulturom i kvalitetnim kulturno-obrazovnim sadržajima. Kada odrastu, već imaju formiran ukus, razvijenu kreativnost i svest o značaju kulture. Pored intelektualnog razvoja, jednako je važno i druženje, socijalizacija i upoznavanje vršnjaka iz različitih škola i sredina. Deca u DKCB-u stvaraju prava prijateljstva i druže se u stvarnom životu, a ne samo preko društvenih mreža – rekao je Dragan Marić.
Dečji kulturni centar Beograd poziva decu i roditelje da novu školsku godinu započnu u Takovskoj 8 – u prostoru u kom se već decenijama neguju umetnost, kreativnost i ljubav prema kulturi.
Detaljnije informacije o programima i upisu dostupne su na sajtu Dečjeg kulturnog centra Beograd: www.dkcb.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs