Svi građani koji žele da daju krv mogu to danas učiniti na više lokacija u Srbiji i u Institutu za transfuziju krvi
Transfuzija krvi
BUDITE HEROJ DANA! Mobilne ekipe za davanje krvi danas na više lokacija u Srbiji: Proverite ko sve može da donira i gde su postavljene transfuziološke stanice!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.đ
- Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
- Zvezdara, Cvetkova pijaca, mesara "Nada", autobus 10-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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